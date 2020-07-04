4 июл. 2020 г., 14:29
Journalist ID: 2177
News Code: 83843814
0 Persons

В Иране за сутки умерли 148 пациентов с коронавирусом

В Иране за сутки умерли 148 пациентов с коронавирусом

Тегеран, 4 июля, ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 237 878, летальных исходов — на 11 408, зафиксированы 198 949 случаев выздоровления. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2449 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 237 878 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 148 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 11 408 человек.

По словам Лари, зафиксированы 198 949 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Your Comment

You are replying to: .
2 + 3 =