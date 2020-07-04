Зариф выступит на виртуальном саммите "Средиземноморский диалог"

Зариф обсудит вопросы внешней политики с гендиректором итальянского института "ISPI" Паоло Магри на этом заседании.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана выступит с речью в понедельник в 18:30 часов (17:00 мск.) на саммите "Средиземноморский диалог".

Саммит пройдет по поддержке итальянского института "ISPI", МИД Италии, посольства Италии в Иране и штаб по политическим и международным исследованиям МИД Ирана.

MED2020 проходит под девизом "Один вызов, общая стратегия" изучает последствия коронавируса на Западной Азии и Северной Африке.

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