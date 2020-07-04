4 июл. 2020 г., 14:18
Journalist ID: 2390
News Code: 83843784
0 Persons

Tags

Зариф выступит на виртуальном саммите "Средиземноморский диалог"

Зариф выступит на виртуальном саммите "Средиземноморский диалог"

Тегеран, 4 июля, ИРНА – Посольство Италии в Иране в Twitter сообщил о присутствии иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа на виртуальном саммите "Средиземноморский диалог" (MED2020).

Зариф обсудит вопросы внешней политики с гендиректором итальянского института "ISPI" Паоло Магри на этом заседании.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана выступит с речью в понедельник в 18:30 часов (17:00 мск.) на саммите "Средиземноморский диалог".
Саммит пройдет по поддержке итальянского института "ISPI", МИД Италии, посольства Италии в Иране и штаб по политическим и международным исследованиям МИД Ирана.
MED2020 проходит под девизом "Один вызов, общая стратегия" изучает последствия коронавируса на Западной Азии и Северной Африке.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
2 + 5 =