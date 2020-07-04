Замглавы МИД Ирана назвал заседание СБ ООН проявлением многосторонности

Он в интервью ИРНА назвал неэффективные усилия США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана нарушением международных правил, которые оказывают деструктивные влияния на международный мир и безопасность.

"Страны-участницы на этом заседании подчеркнули необходимость полной реализации 2231, по той же причине госсекретарь США сразу покинул заседание", сказал он.

Замглавы МИД ИРИ также призвал Европу принять самостоятельную позицию по США, поскольку США равнодушны к их проблемам безопасности в регионе.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.

30 июня прошло заседание Совета безопасности ООН по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана в формате видеоконференции.

Члены СБ ООН на этом заседании, в котором также принял участие глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, осудили односторонний подход и выход США из СВПД.

Они также подчеркнули, что продление оружейного эмбарго в отношении Ирана идет вразрез с СВПД и резолюцией 2231 СБ ООН.