МИД Ирана: иранские дипломаты, похищенные в 1982 году находятся в израильской тюрьме

"Уже прошло 38 лет со дня исчезновения поверенного в делах Исламской Республики в Ливане Мохсена Мусави, военного атташе Ахмада Мотаваселиана, водителя Таги Растергар-Могаддам и корреспондента агентства ИРНА Казема Ахавана на блокпосте Барбаре на севере Ливана", говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства Ирана.

"Как было объявлено на протяжении многих лет, факты свидетельствуют о том, что похищенные в Ливане четверо иранских дипломатов были переданы оккупационным силам сионистского режима и впоследствии переведены на оккупированные территории, и в настоящее время содержатся в израильской тюрьме", отмечается в документе.

"При этом, учитывая оккупацию Ливана в то время сионистским режимом, которая была осуществлена ​​при полной поддержке США, Исламская Республика Иран считает, что вся политическая и юридическая ответственность за исчезновение иранских дипломатов лежит на сионистском режиме и его сторонниках и рассматривает этот акт, как акт терроризма", говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что Исламская Республика Иран благодарит правительство Ливана и некоторые ответственные международные учреждения за усилия, предпринятые ими в последние годы для расследования этого случая, в частности, подтверждение похищения иранских дипломатов в Ливане в письме от 13.09.2008 года, которое было направлено Генеральному Секретарю ООН.

В заявлении Иран просит Генерального Секретаря ООН, Международный Комитет Красного Креста и другие ответственные международные учреждения исполнить их правовую и гуманитарную обязанность расследовать это дело.