Иран не поддастся давлению и запугиванию

"Односторонняя и ошибочная политика трех европейских государств-членов (Великобритания, Франция и ФРГ) Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе во главе с Соединенными Штатами, направленная на прекращение мирной ядерной деятельности Ирана, всегда имела обратный эффект, и каждый раз придавала Ирану решимости продолжать развивать свои ядерные технологии", сказал Харрази.

"Усилия США по продлению эмбарго на поставки оружия Ирану в Совете Безопасности ООН и действия трех европейских стран в Международном агентстве по атомной энергии против Ирана, а также подозрительное поведение его генерального директора не только не остановят Иран, но, несомненно, приведут к краху СВПД", предупредил бывший глава МИД Ирана.

Харрази, комментируя недавнюю встречу генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси со специальным посланником США по Ирану Брайаном Хуком, заявил, что эта встреча показывает, откуда господин Гросси принимает заказы и откуда идут планы евротройки по Ирану.

"Запад должен знать, что ни экономические санкции, ни эмбарго на поставки оружия не помешают Ирану пойти по своему независимому стратегическому пути", резюмировал дипломат.