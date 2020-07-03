3 июл. 2020 г., 18:47
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News Code: 83842946
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В Иране сэкономили $60 млн. благодаря установке двух СПБУ

В Иране сэкономили $60 млн. благодаря установке двух СПБУ

Благодаря установке самоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ) Sahar-I и Sahar-II на точках бурения в Персидском заливе было сэкономлено около $60 млн, заявил глава Фонда Мостазафан Парвиз Фаттах.

"В феврале текущего года Национальная нефтяная компания и Иранская оффшорная нефтяная компания подписали контракт с Фондом Мостазафин. Согласно контракту СПБУ Sahar-I и Sahar-II применяются для ремонта и бурения ряда нефтяных скважин в регионе Персидского залива с целью увеличения объемов добычи нефти", сказал Фаттах.

"Эти самоподъемной плавучие буровые установки имеют множество возможностей бурения. Сегодня стоимость замены каждой из этих буровых установок составляет более $200 млн и они оснащены самым лучшим оборудованием и технологиями для бурения нефтяных скважин", добавил он.

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