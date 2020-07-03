Иранский футболист признан лучшим бомбардиром Азии на ЧМ

Агентство новостей Азиатской футбольной конфедерации (АФК) решило провести опрос. Читателей попросили выбрать азиатского игрока, забытого лучший гол на мировом первенстве.

Гол хавбека сборной Ирана в матче против команды Америки в 1998 году признан самым красивым. Он забил победный гол на 83-й минуты матча.

В течение восьми сезонов с 1999 по 2007 год Махдавикиа выступал за "Гамбург", в течение 208 матчей он забил 28 мячей. Бывший капитан ФК Персеполись и национальной сборной Ирана признан лучшим игроком Азии в 2003 году.