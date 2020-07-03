3 июл. 2020 г., 18:12
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News Code: 83842927
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Иранский футболист признан лучшим бомбардиром Азии на ЧМ

Иранский футболист признан лучшим бомбардиром Азии на ЧМ

Самым красивым голом Азиатских сборных в истории чемпионатов мира признан мяч, забытый иранским полузащитником Мехди Махдавикиа во встрече с Америкой (2:1) в 1998 году.

Агентство новостей Азиатской футбольной конфедерации (АФК) решило провести опрос. Читателей попросили выбрать азиатского игрока, забытого лучший гол на мировом первенстве.

Гол хавбека сборной Ирана в матче против команды Америки в 1998 году признан самым красивым. Он забил победный гол на 83-й минуты матча.

В течение восьми сезонов с 1999 по 2007 год Махдавикиа выступал за "Гамбург", в течение 208 матчей он забил 28 мячей. Бывший капитан ФК Персеполись и  национальной сборной Ирана признан лучшим игроком Азии в 2003 году.

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