3 июл. 2020 г., 14:26
Journalist ID: 2177
News Code: 83842776
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В Иране за сутки умерли 154 пациента с коронавирусом

В Иране за сутки умерли 154 пациента с коронавирусом

Тегеран, 3 июля, ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 235 429, летальных исходов — на 11 260, зафиксированы 196 446 случаев выздоровления. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2566 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 235 429 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 154 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 11 260 человек.

По словам Лари, зафиксированы 196 446 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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