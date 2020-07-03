Сурен Папикян с новоназначенным послом Ирана обсудил перспективы совместных программ

Поздравив посла с началом его дипломатической миссии, министр выразил уверенность, что посол своей деятельностью будет способствовать расширению и углублению многолетних армяно-иранских отношений. По словам Папикяна, высокий уровень взаимодействия особенно проявляется в совместных программах развития инфраструктур обеих стран.

Посол поблагодарил министра за оказанный прием и, в свою очередь, подтвердил готовность иранской стороны придать новое качество двустороннему и многостороннему сотрудничеству, и полноценно использовать существующий нереализованный потенциал экономических отношений.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы регионального сотрудничества, реализации совместных программ в сфере транспортных и энергетических инфраструктур. Собеседники также обменялись мнениями вокруг шагов, предпринимаемых на национальном уровне по преодолению экономического кризиса, возникшего вследствие пандемии COVID-19.