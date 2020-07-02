2 июл. 2020 г., 14:40
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News Code: 83842186
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В Иране за сутки выявили 2652 новых случая заражения коронавирусом

В Иране за сутки выявили 2652 новых случая заражения коронавирусом

Тегеран, 2 июля, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 232 863, летальных исходов — на 11 106, зафиксированы 194 098 случаев выздоровления. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2652 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 232 863 человека", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 148 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 11 106 человек.

По словам Лари, зафиксированы  194 098 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.
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