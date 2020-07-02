Рухани сообщил об строительстве одну плотину в Иране каждые два месяца

Иранский президент в четверг открыл национальные проекты министерства энергетики в провинциях Керманшах и Фарс. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Выступая на церемонии открытия этих проектов, Рухани заявил, что уровень обеспеченности качественной питьевой водой в городских населенных пунктах Ирана составляет 99,9%, а в сельских населенных пунктах — 82%.

Он добавил, что до победы исламской революции в Иране, число станций очистки сточных вод в Иране составлял лишь 4, но сегодня мы открыли 242-у станцию очистки сточных вод в провинции Фарс.

По словам иранского президента число водоочистных станций страны после исламской революции выросло с 27 на 156 станций.

Президент Рухани в четверг открыл плотину Шарафша в провинции Керманшах.