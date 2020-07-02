2 июл. 2020 г., 12:58
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МИД Ирана: Персидский залив издавна является свидетелем преступлений США в регионе

МИД Ирана: Персидский залив издавна является свидетелем преступлений США в регионе

Тегеран, 2 июля. ИРНА — Персидский залив уже долгое время является свидетелем американских преступлений в регионе, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана по случаю годовщины крушения иранского пассажирского авиалайнера Airbus A300B2-203, который был сбит 32 года назад американским крейсером «Винсенс».

"Каковы права человека в США? Беспрецедентная приверженность убийству людей!", говорится в сообщении иранского МИД, опубликованном в Twitter.

"32 года назад США преднамеренно сбили иранский пассажирский самолет. 290 человек были убиты", говорится в сообщении. — "Соединенные Штаты, до сих пор, ни извиняются и ни стыдятся".

3 июля 1988 года над Персидским заливом произошла одна из самых масштабных катастроф в истории мировой авиации, когда погибли все находившиеся на борту самолёта 290 человек — 16 членов экипажа и 274 пассажира, в том числе 65 детей. Во время пуска ракет крейсер «Vincennes» находился в территориальных водах Ирана, в Ормузском проливе под предлогом защиты кувейтских танкеров от нападений со стороны воюющих между собой Ирана и Ирака. Корабль был оборудован боевой информационно-управляющей системой «Иджис», предназначенной для уничтожения самолётов и ракет. 

Согласно американской версии, прямо перед появлением лайнера иранские пограничные крейсеры неожиданно обстреляли вертолёт, поднявшийся с борта «Vincennes». Маршрут А-300 проходил прямо над ареной столкновения, кроме того, самолёт отклонился от обычного курса гражданских авиалайнеров. Командир крейсера Уильям Роджерс ошибочно принял лайнер за атакующий иранский истребитель и решил уничтожить цель. 

Основной причиной инцидента в официальном рапорте было названо американским правительством психологическое состояние команды «Vincennes», действовавшей в боевой обстановке под большим давлением, а также схожесть полётного профиля лайнера с предполагаемым профилем атаки иранского истребителя. Капитан «Vincennes» по утверждению американской печати, принял решение самостоятельно и даже не дождался идентификации самолёта. 

Иранские власти никогда не признавали утверждения правительства США, отметив, что они сознательно совершили это преступление. 

Правительство США выразило соболезнования в связи с гибелью людей, назвав произошедшее ужасной человеческой трагедией, но отказалось признавать вину или принести извинения иранскому народу. 

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