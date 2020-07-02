2 июл. 2020 г., 11:34
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На месте крушения иранского пассажирского авиалайнера в Персидском заливе сбросили цветы

На месте крушения иранского пассажирского авиалайнера в Персидском заливе сбросили цветы

Тегеран, 2 июля. ИРНА — На месте крушения иранского пассажирского авиалайнера Airbus A300B2-203, который был сбит 32 года назад американским крейсером «Винсенс», в четверг при участии должностных лиц и семей мучеников в Персидском заливе были сброшены цветы.

3 июля 1988 года над Персидским заливом произошла одна из самых масштабных катастроф в истории мировой авиации, когда погибли все находившиеся на борту самолёта 290 человек — 16 членов экипажа и 274 пассажира, в том числе 65 детей. Во время пуска ракет крейсер «Vincennes» находился в территориальных водах Ирана, в Ормузском проливе под предлогом защиты кувейтских танкеров от нападений со стороны воюющих между собой Ирана и Ирака. Корабль был оборудован боевой информационно-управляющей системой «Иджис», предназначенной для уничтожения самолётов и ракет. 

Согласно американской версии, прямо перед появлением лайнера иранские пограничные крейсеры неожиданно обстреляли вертолёт, поднявшийся с борта «Vincennes». Маршрут А-300 проходил прямо над ареной столкновения, кроме того, самолёт отклонился от обычного курса гражданских авиалайнеров. Командир крейсера Уильям Роджерс ошибочно принял лайнер за атакующий иранский истребитель и решил уничтожить цель. 

Основной причиной инцидента в официальном рапорте было названо американским правительством психологическое состояние команды «Vincennes», действовавшей в боевой обстановке под большим давлением, а также схожесть полётного профиля лайнера с предполагаемым профилем атаки иранского истребителя. Капитан «Vincennes» по утверждению американской печати, принял решение самостоятельно и даже не дождался идентификации самолёта. 

Иранские власти никогда не признавали утверждения правительства США, отметив, что они сознательно совершили это преступление. 

Правительство США выразило соболезнования в связи с гибелью людей, назвав произошедшее ужасной человеческой трагедией, но отказалось признавать вину или принести извинения иранскому народу. 

В связи с этим преступлением не только не было возбуждено уголовное дело, но и капитана Роджерса и вице-адмирала Листига наградили медалью ВМС США за «храбрость» и «способность сохранять самообладание под огнём противника». 

Через год США предложили семьям погибших финансовую компенсацию в размере 131,8 млн. долларов, но юридическую ответственность признавать отказались и возложили часть вины за случившееся на правительство Ирана. 7 мая 1989 года Иран подал иск к США в Международный суд ООН с требованиями компенсации ущерба и признания США виновными в нарушении конвенций о международных воздушных перевозках. 

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