2 июл. 2020 г., 00:18
Journalist ID: 2388
News Code: 83841581
0 Persons

Культурное сотрудничество между Ираном и ОЭС расширяется

Культурное сотрудничество между Ираном и ОЭС расширяется

Тегеран, 2 июля, ИРНА - Совместное совещание заместителя министра культуры Мохсен Джавади и главы института культуры Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Сарвар Бахти состоялось в среду 1 июля в Тегеране.

«Одним из наиболее важных вопросов в области сотрудничества является проведение церемоний поминовения для научных, художественных и литературных деятелей», - сказала Сарвар Бахти.

«В этой области много культурных общностей, и мы можем работать над публикацией книг и переводом произведений культурных шедевров на другие языки», - отметила она.

Подчеркнув необходимость обогащения ресурсов библиотек стран-членов ОЭС, Сарвар Бахти сказала: «предоставление книг библиотекам стран-членов является очень эффективным шагом для распространения культуры среди стран».

В конце она подчеркнула важность расширения культурных выставок и призвала к проведению книжных ярмарок между странами региона.

Объясняя деятельность министерства культуры и исламского ориентации в различных областях, Мохсен Джавади, сказал: Чтобы провести фестиваль для культурных знаменитостей в странах-членах ОЭС, мы можем создать рабочую группу».

Your Comment

You are replying to: .
7 + 9 =