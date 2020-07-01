Культурное сотрудничество между Ираном и ОЭС расширяется

«Одним из наиболее важных вопросов в области сотрудничества является проведение церемоний поминовения для научных, художественных и литературных деятелей», - сказала Сарвар Бахти.

«В этой области много культурных общностей, и мы можем работать над публикацией книг и переводом произведений культурных шедевров на другие языки», - отметила она.

Подчеркнув необходимость обогащения ресурсов библиотек стран-членов ОЭС, Сарвар Бахти сказала: «предоставление книг библиотекам стран-членов является очень эффективным шагом для распространения культуры среди стран».

В конце она подчеркнула важность расширения культурных выставок и призвала к проведению книжных ярмарок между странами региона.

Объясняя деятельность министерства культуры и исламского ориентации в различных областях, Мохсен Джавади, сказал: Чтобы провести фестиваль для культурных знаменитостей в странах-членах ОЭС, мы можем создать рабочую группу».