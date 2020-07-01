Международное сообщество должно увеличить свою помощь сирийскому народу без дискриминации

Хасан Рухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в совместном заявлении, опубликованном в среду на саммите, подчеркнули, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть облегчен только посредством сирийско-сирийского политического процесса при содействии Организации Объединенных Наций и с резолюцией №2254 Совета Безопасности ООН.

Президенты также выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также на угрозу национальной безопасности соседних стран.