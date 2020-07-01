1 июл. 2020 г., 23:40
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News Code: 83841569
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Международное сообщество должно увеличить свою помощь сирийскому народу без дискриминации

Международное сообщество должно увеличить свою помощь сирийскому народу без дискриминации

Тегеран, 1 июля, ИРНА - Главы стран-гарантов подчеркнули необходимость обеспечения быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа на всей территории Сирии для облегчения страданий сирийского народа и призвали международное сообщество оказать помощь всем сирийцам, без дискриминации, политики или предварительных условий.

Хасан Рухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в совместном заявлении, опубликованном в среду на саммите, подчеркнули, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть облегчен только посредством сирийско-сирийского политического процесса при содействии Организации Объединенных Наций и с резолюцией №2254 Совета Безопасности ООН.

Президенты также выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также на угрозу национальной безопасности соседних стран.

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