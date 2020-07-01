МИД: Иран не рассматривает всякие законные усилия для усиления своей обороны

В ответ на заявления спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука и его угрозы в отношении Ирана, Мусави назвал его заявления необоснованными обвинениями и решительно осудил их.

«В то же время, надеясь на оправдание для продления эмбарго на поставки оружия в Иран, Хук говорит о военном варианте против Ирана, «заплесневелый» вариант, который годами был на столе у ​​обманутых президентов США», - отметил он.

«Принципиальная политика Исламской Республики Иран в военном секторе достаточно ясна, а характер этих программ достаточно оборонительный», - добавил он.

По его словам, «реальной угрозой для региона является разрушительное и дестабилизирующее присутствие Соединенных Штатов, превращающее регион в военную базу и препятствующее развитию региона из-за разногласий и запугивания, с тем чтобы легко продавать продукцию военной промышленности США».