1 июл. 2020 г., 16:34
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News Code: 83841184
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Рухани: Астанинский процесс - единственный успешный процесс по урегулированию сирийского кризиса

Рухани: Астанинский процесс - единственный успешный процесс по урегулированию сирийского кризиса

Тегеран, 1 июля, ИРНА - "Я считаю, что Астанинский процесс как единственный успешный процесс, помогающий мирному урегулированию сирийского кризиса, многого достиг, и поддержание и развитие его является обязанностью трех дружественных и соседних стран как гарантов этого процесса", сказал президент Ирана Хасан Рухани на заседании глав стран-гарантов Астанинского процесса.

«Вспышка коронавируса привела к задержке саммита трех стран», - сказал он. "У нас есть возможность провести встречу в режиме онлайн, организованную Исламской Республикой Иран", - сказал он.
"После вспышки вируса , режим США ввел негуманитарные санкции против Сирии, формы экономического терроризма. Осуждая любые санкции против стран в мире, особенно Сирии, Исламская Республика подчеркивает, что она будет и впредь оказывать более энергичную поддержку сирийскому народу и законному правительству и что незаконные и бесчеловечные действия режима США не будут подрывать волю дружественных и союзных стран", - добавил он.
Соединенные Штаты должны быть убеждены в том, что того, чего они не достигли с помощью военного давления и использования террористических групп, нельзя достичь путем экономического давления с помощью наказания сирийского народа", - заключил он.

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