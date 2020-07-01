Рухани: Астанинский процесс - единственный успешный процесс по урегулированию сирийского кризиса

«Вспышка коронавируса привела к задержке саммита трех стран», - сказал он. "У нас есть возможность провести встречу в режиме онлайн, организованную Исламской Республикой Иран", - сказал он.

"После вспышки вируса , режим США ввел негуманитарные санкции против Сирии, формы экономического терроризма. Осуждая любые санкции против стран в мире, особенно Сирии, Исламская Республика подчеркивает, что она будет и впредь оказывать более энергичную поддержку сирийскому народу и законному правительству и что незаконные и бесчеловечные действия режима США не будут подрывать волю дружественных и союзных стран", - добавил он.

Соединенные Штаты должны быть убеждены в том, что того, чего они не достигли с помощью военного давления и использования террористических групп, нельзя достичь путем экономического давления с помощью наказания сирийского народа", - заключил он.