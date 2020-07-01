Калибаф написал письмо руководителям международных форумов об израильской оккупации

В отдельных посланиях Калибаф подчеркнул твердую позицию иранского парламента в отношении немедленного прекращения оккупации, провокаций, незаконных действий и нарушения международного мира и безопасности сионистским режимом и защиты прав угнетенного палестинского народа.

«Основываясь на основополагающих принципах прав человека и целях и принципах, изложенных в Уставе Организации Объединенных Наций, следует принять необходимые меры, практическую приверженность шаги, чтобы быстро остановить враждебную и экспансионистскую политику сионистского режима», - отметил он.

«Эти незаконные намерения и действия сионистского режима являются явным нарушением международного права и противоречат документам, принятым Организацией Объединенных Наций, особенно резолюции №2234 Совета Безопасности. Несомненно, продолжение оккупации Палестины и игнорирование прав палестинского народа являются основным фактором сохраняющейся напряженности и хронической угрозы региональному и международному миру и безопасности, что имеет непоправимые последствия и серьезные последствия для регионального и глобального мира и безопасности», - добавил он.