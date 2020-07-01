1 июл. 2020 г., 14:37
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Ирано-иракские отношения остаются на высшем уровне: бывший посол ИРИ в Ираке

Ирано-иракские отношения остаются на высшем уровне: бывший посол ИРИ в Ираке

Тегеран, 1 июля, ИРНА – Такие факторы, как длинные границы, религиозные, этнические общности и позиция иракских лидеров по Ирану гарантируют устойчивость ирано-иракских отношений, заявил бывший посол Ирана в Ираке Хасан Данаифар.

Говоря о возможном визите премьер-министра Ирака в Тегеран заявил, что Мустафа аль-Каземи хорошо знает значимость отношений с Ираном.
Он, который в настоящее время является председателем штаба экономических отношений Ирана с Ираком и Сирией, в интервью ИРНА сказал, что общая инвестиция двух стран в период после пандемии коронавируса считается одной из эффективных причин в развитии экономических связей.
Бывший посол Ирана в Ираке также выразил надежду на увеличение объема товарооборота двух стран до 20 млрд. долларов.
Он также назвал дружественными отношения Ирана с Сирией, отметив, что Сирия в настоящее время преодолела тяжелый период гражданской войны.
Говоря о роли генерала Сулеймани в борьбе с ДАИШ, Данаифар заявил, что несомненно никто в мире как генерал Сулеймани не боролся с ДАИШ на переднем фронте войны. Он добавил, что гибель генерала Сулеймани является основным ущербом человечеству.

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