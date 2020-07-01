Рухани назвал заседание СБ ООН новым провалом для США

"Американцы могут сказать в своих расчетах, что они добились экономических успехов и оказали давление на иранский народ, но они неоднократно потерпели неудачу в юридической, политической и моральной областях, и вчерашнее заседание СБ ООН стало новым провалом для американцев", отметил Рухани на заседании кабинета министров Ирана.
Указав на сбитые пассажирского рейса IR655 ракетным крейсером ВМС США над Персисдским заливом в июле1988 года, иранский президент заявил: "Завтра 2 июля: тот день, когда наш самолет был сбит американскими ракетами". Он назвал эту трагедию большим преступлением в истории нашей страны.
По его словам, американцы не только не принести извинения иранскому народу и не осудили это преступление, но и наградили медалью ВМС США преступников.
Говоря о продолжении подхода США в отношении Ирана, Рухани отметил: "Мы с момента прихода новой администрации США к власти за последние 3 года стали свидетелями бесправия, незаконных и нечеловеческих действий США в отношении Исламской Республики".
"Американцы за последние недели потерпели 2 огромных политических провала: когда все страны-члены как-то выступили против проекта резолюции США в отношении Ирана, также 14 членов СБ ООН вчера поддержали СВПД и резолюцию 2231, несмотря на усилия американцев за последние 3 года для уничтожения ядерной сделки", подчеркнул иранский президент.
Рухани также отметил, что в случае выполнения странами-участницами СВПД своих обязательств, Иран также вернет к своим обязательствам.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
Тегеран, 1 июля, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в среду назвал вчерашнее заседание СБ ООН по резолюции 2231 сценой политическим провалом США.
"Американцы могут сказать в своих расчетах, что они добились экономических успехов и оказали давление на иранский народ, но они неоднократно потерпели неудачу в юридической, политической и моральной областях, и вчерашнее заседание СБ ООН стало новым провалом для американцев", отметил Рухани на заседании кабинета министров Ирана.
-
Культурное сотрудничество между Ираном и ОЭС расширяется
Тегеран, 2 июля, ИРНА - Совместное совещание заместителя министра культуры Мохсен Джавади и…
-
Международное сообщество должно увеличить свою помощь сирийскому народу без дискриминации
Тегеран, 1 июля, ИРНА - Главы стран-гарантов подчеркнули необходимость обеспечения быстрого,…
-
МИД: Иран не рассматривает всякие законные усилия для усиления своей обороны
Тегеран, 1 июля, ИРНА – Официальный представитель МИД Аббас Мусави подчеркнул, что, пока официальные…
-
Ковроткачество иранском Гонбад-е Кабусе
Плетение шелковых ковров ручной работы - одно из оригинальных иранских видов искусства, которое…
-
Зариф: мир будет достигнут в Сирии
Тегеран, 1 июля, ИРНА - Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Иран,…
-
Виртуальная встреча глав стран-гарантов Астанинского процесса
Внеочередной саммит лидеров Астанинского процесса состоялся сегодня в среду в Исламской Республике…
-
20 крупных проектов по электроэнергетике откроются в Иране
Тегеран, 1 июля, ИРНА - В этом году Исламская Республика Иран полна решимости реализовать важные…
-
Главнокомандующий армией: ПВО не зависит от зарубежных стран
Тегеран, 1 июля, ИРНА - Главнокомандующий армией генерал Абдолрахим Мусави во время посещения…
-
Рухани: Астанинский процесс - единственный успешный процесс по урегулированию сирийского кризиса
Тегеран, 1 июля, ИРНА - "Я считаю, что Астанинский процесс как единственный успешный процесс,…
-
Калибаф написал письмо руководителям международных форумов об израильской оккупации
Тегеран, 1 июля, ИРНА - В отдельных сообщениях спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Калибаф…
Your Comment