Рухани назвал заседание СБ ООН новым провалом для США

"Американцы могут сказать в своих расчетах, что они добились экономических успехов и оказали давление на иранский народ, но они неоднократно потерпели неудачу в юридической, политической и моральной областях, и вчерашнее заседание СБ ООН стало новым провалом для американцев", отметил Рухани на заседании кабинета министров Ирана.

Указав на сбитые пассажирского рейса IR655 ракетным крейсером ВМС США над Персисдским заливом в июле1988 года, иранский президент заявил: "Завтра 2 июля: тот день, когда наш самолет был сбит американскими ракетами". Он назвал эту трагедию большим преступлением в истории нашей страны.

По его словам, американцы не только не принести извинения иранскому народу и не осудили это преступление, но и наградили медалью ВМС США преступников.

Говоря о продолжении подхода США в отношении Ирана, Рухани отметил: "Мы с момента прихода новой администрации США к власти за последние 3 года стали свидетелями бесправия, незаконных и нечеловеческих действий США в отношении Исламской Республики".

"Американцы за последние недели потерпели 2 огромных политических провала: когда все страны-члены как-то выступили против проекта резолюции США в отношении Ирана, также 14 членов СБ ООН вчера поддержали СВПД и резолюцию 2231, несмотря на усилия американцев за последние 3 года для уничтожения ядерной сделки", подчеркнул иранский президент.

Рухани также отметил, что в случае выполнения странами-участницами СВПД своих обязательств, Иран также вернет к своим обязательствам.

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