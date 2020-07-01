Посол Ирана в Великобритании: заседание СБ доказало безоговорочную поддержку СВПД

«Соединенные Штаты были настолько изолированы среди своих союзников, что Помпео быстро ушел (с заседания, -ред.)», - написал он в Twitter.

Во вторник состоялось заседание Совета Безопасности ООН по рассмотрению доклада Генерального секретаря о выполнении резолюции №2231 по ядерной сделке с Ираном.

Девятый доклад Генерального секретаря ООН о статусе резолюции №2231 был зачитан на заседании, которое состоялось в режиме видеоконференции из-за вспышки коронавируса и приостановки совещаний в Нью-Йорке.