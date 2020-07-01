Мир признался в ненадежности США, заявил Ваези

"Односторонность и доктрина выхода США из СВПД, бросили вызов мировому лидерству США, прежде чем ослабить международные договоренности; мир принял тот факт, что США ненадежны", добавил он.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.
30 июня прошло заседание Совета безопасности ООН по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана в формате видеоконференции.
Члены СБ ООН на этом заседании, в котором также принял участие глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, осудили односторонний подход и выход США из СВПД.
Они также подчеркнули, что продление оружейного эмбарго в отношении Ирана идет вразрез с СВПД и резолюцией 2231 СБ ООН.
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Тегеран, 1 июля, ИРНА - Мир принял факт о ненадежности США, написал руководитель администрации иранского президента Махмуд Ваези в Twitter.
"Односторонность и доктрина выхода США из СВПД, бросили вызов мировому лидерству США, прежде чем ослабить международные договоренности; мир принял тот факт, что США ненадежны", добавил он.
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