Совбез ООН не поддержал антииранский акт США: постпред ИРИ

"Сегодня члены СБ ООН ещё раз заявили о поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и резолюции 2231. Их слова доказали, что они не поддерживают акт США для продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, который идет вразрез с резолюцией 2231", написал он в Twitter.

"США должны немедленно отозвать проект своей злополучной резолюции из СБ ООН; прежде чем члены СБ ООН отвергнут его ещё раз", добавил он.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.

30 июня прошло заседание Совета безопасности ООН по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана. Члены СБ ООН на этом заседании, в котором также принял участие глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, осудили односторонний подход и выход США из СВПД.

Они также подчеркнули, что продление оружейного эмбарго в отношении Ирана идет вразрез с СВПД и резолюцией 2231 СБ ООН.

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