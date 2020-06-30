Соблюдение резолюции №2231 является испытанием для европейцев

Согласно резолюции, которая является юридическим, международным, обязательным и поддерживающим документом Совета Безопасности ООН, эмбарго на поставки оружия в Иран будет отменено 18 октября этого года. Санкции, которые запретили Ирану покупать оружие, а также покупать оружие у других стран до ядреной сделки и в соответствии с резолюциями ООН.

Приближаясь к 27 октября и к концу пятого года подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), мы фактически приближаемся к историческому дню для стран, претендующих на влияние, и места на международной арене, которые должны выбирать между многосторонней моделью и односторонней системой.

Соединенные Штаты, которые вышли из СВПД 8 мая 2018 года по приказу Дональда Трампа, сосредоточили свою политику «максимального давления» на глобальном консенсусе против Исламской Республики Иран и опасаются, что Иран станет более могущественным в регионе.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, в настоящее время посещает ОАЭ, Саудовскую Аравию и оккупированные территории, чтобы запугать и проложить путь для обхода резолюции №2231 Совета Безопасности и продолжения эмбарго на поставки оружия в Иран, которое является полностью незаконным и незаконным.

Три европейские страны, Германия, Великобритания и Франция, которые неоднократно подвергались критике со времени заключения СВПД за неспособность выполнить свои обязательства, недавно предложили резолюцию Совету управляющих МАГАТЭ при поддержке Соединенных Штатов. Через восемь лет (19 июня этого года) Совет управляющих принял свою первую антииранскую резолюцию после ядреной сделки. Фактически, предлагая эту удивительную антииранскую резолюцию, Европа показала, что она слабее и более пассивна, чем когда-либо, против одностороннего подхода США.

Заседание Совета Безопасности ООН сегодня было проведено для рассмотрения доклада Генерального секретаря об осуществлении резолюции 2231 о Договоре об иранской ядерной сделке.

На этом заседании члены Совета Безопасности, как постоянные, так и непостоянные, высказали свое мнение.

Постоянный представитель Бельгии при Организации Объединенных Наций Марк Печстин, выступавший в качестве посредника в резолюции №2231 Совета Безопасности ООН, представил доклад на заседании, на котором Рабочая группа по составлению этой резолюции единодушно подчеркнула важность сохранения ядерной сделки.

В своем последнем докладе об осуществлении резолюции 2231 Совета Безопасности Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира экономически сотрудничать с Исламской Республикой Иран.

Доклад зачитала Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.