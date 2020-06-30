Зариф: промедление СБ является неудачей в многосторонности

«Не было проведено ни одного заседания совета, чтобы осудить правительство США или, по крайней мере, пересмотреть их неоднократные нарушения. Вместо этого некоторые европейские члены совета думают о дальнейшем разрушении резолюции и совета, не придерживаясь при этом своих обязательств перед ядерной сделкой», - сказал он.

«Соединенные Штаты оказать давление на Секретариат ООН с целью принятия вводящего в заблуждение толкования Резолюции №2231, что вынудило Секретариат заявить о своей претензии и подделке совершенно непрофессиональных документов», - отметил он.

«Иран воздерживается от этого добросовестно, чтобы остальные участники ядерной сделки могли выполнить свои обещания. Мы продолжали полное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в течение года», - добавил он.

«На сегодняшний день наши компенсационные меры не оказали влияния на мониторинг и проверку нашей мирной ядерной программы Международным агентством по атомной энергии, и мирная ядерная программа Ирана, безусловно, стала объектом самой строгой инспекционной системы», - продолжил он.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран объяснил, что «мы хотим взаимодействовать со всеми нашими соседями, чтобы создать сильный регион, который предотвратит возникновение гегемонистских амбиций любой региональной или глобальной державы».