ЕС подчеркнул необходимость нормализации экономических отношений с Ираном

Олaф Скуг выступил с речю на заседании Совета Безопасности ООН во вторник утром, которое было проведено в режиме видеоконференции для рассмотрения доклада Генерального секретаря об осуществлении резолюции №2231 по ядерной сделке Ирана.

«Мы признаем, что Иран полностью выполнил свои обязательства за последние три с половиной года и придерживался этих обязательств в течение 14 месяцев, с тех пор как США вышли из ядерной сделки и восстановили санкции», - отметил он.

«Посол ЕС заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) имеет доступ к ядерным объектам Ирана благодаря соглашению. Иран добровольно осуществляет дополнительный протокол», - добавил он.