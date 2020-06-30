30 июн. 2020 г., 21:54
Journalist ID: 2388
News Code: 83840030
1 Persons

ЕС подчеркнул необходимость нормализации экономических отношений с Ираном

ЕС подчеркнул необходимость нормализации экономических отношений с Ираном

Нью-Йорк, 30 июня, ИРНА - Глава делегации Европейского союза при Организации Объединённых Наций Олaф Скуг подчеркнул важность ядерной сделки, заявив, что Европа хочет установить экономические и торговые отношения с Ираном на основе этой сделки.

Олaф Скуг выступил с речю на заседании Совета Безопасности ООН во вторник утром, которое было проведено в режиме видеоконференции для рассмотрения доклада Генерального секретаря об осуществлении резолюции №2231 по ядерной сделке Ирана.

«Мы признаем, что Иран полностью выполнил свои обязательства за последние три с половиной года и придерживался этих обязательств в течение 14 месяцев, с тех пор как США вышли из ядерной сделки и восстановили санкции», - отметил он.

«Посол ЕС заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) имеет доступ к ядерным объектам Ирана благодаря соглашению. Иран добровольно осуществляет дополнительный протокол», - добавил он.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 14 =