Заседание состоялось в режиме видеоконференции во вторник в связи со вспышкой коронавируса и приостановкой совещаний в Нью-Йорке и был зачитан доклад Генерального секретаря ООН о ходе выполнения этой резолюции.
Нью-Йорк, 30 июня, ИРНА - Заседание Совета Безопасности ООН было проведено для рассмотрения доклада Генерального секретаря об осуществлении резолюции 2231 о Договоре об иранской ядерной сделке.
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Состоялось заседание СБ ООН по реализации резолюции №2231 об иранской ядерной сделке
Нью-Йорк, 30 июня, ИРНА - Заседание Совета Безопасности ООН было проведено для рассмотрения…
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