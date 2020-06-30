30 июн. 2020 г., 21:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83840002
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Состоялось заседание СБ ООН по реализации резолюции №2231 об иранской ядерной сделке

Состоялось заседание СБ ООН по реализации резолюции №2231 об иранской ядерной сделке

Нью-Йорк, 30 июня, ИРНА - Заседание Совета Безопасности ООН было проведено для рассмотрения доклада Генерального секретаря об осуществлении резолюции 2231 о Договоре об иранской ядерной сделке.

Заседание состоялось в режиме видеоконференции во вторник в связи со вспышкой коронавируса и приостановкой совещаний в Нью-Йорке и был зачитан доклад Генерального секретаря ООН о ходе выполнения этой резолюции.

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