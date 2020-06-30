Совместные кинематографические производства расширяются в ЭСО

На этой встрече, которая состоялась в понедельник 29 июля в месте нахождения этого международного института, Сарвар Бахти подчеркнула важность продолжения взаимовыгодного сотрудничества между двумя институтами и выразила надежду, что сотрудничество между двумя странами будет продолжаться по новому пути.

Приветствуя точку зрения главы Института ОЭС на «создание нового пути сотрудничества между двумя странами», генеральный директор Farabi Cinema Foundation заявил: «Культурные мероприятия не будут закрыты, благодаря Интернету, и некоторые мероприятия можно проводить в Интернете».