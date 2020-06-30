30 июн. 2020 г., 19:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83839925
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Совместные кинематографические производства расширяются в ЭСО

Совместные кинематографические производства расширяются в ЭСО

Тегеран, 30 июня, ИРНА - Во время встречи главы института культуры Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Сарвар Бахти и генерального директора Farabi Cinema Foundation Алирезы Табеша стороны обсудили совместное сотрудничество, в том числе расширение совместных кинопроизводств в ОЭС.

На этой встрече, которая состоялась в понедельник 29 июля в месте нахождения этого международного института, Сарвар Бахти подчеркнула важность продолжения взаимовыгодного сотрудничества между двумя институтами и выразила надежду, что сотрудничество между двумя странами будет продолжаться по новому пути.

Приветствуя точку зрения главы Института ОЭС на «создание нового пути сотрудничества между двумя странами», генеральный директор Farabi Cinema Foundation заявил: «Культурные мероприятия не будут закрыты, благодаря Интернету, и некоторые мероприятия можно проводить в Интернете».

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