Завтра состоится внеочередной саммит глав стран-гарантов астанинского процесса

"На этой видеоконференции принимают участие Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турция и после выступления президентов трех стран будет опубликовано заявление саммита", - сказал он.

"На этой встрече три страны-гаранта Астанинского процесса обменяются мнениями о путях установления и укрепления прочного мира в Сирии.

22 апреля главы МИД Ирана, России и Турции Мохаммад Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели совещание в режиме телеконференции. В ходе него стороны подтвердили проведение следующего раунда переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате на иранской территории. В этот же день президент Ирана Хасан Роухани поддержал предложенную главой Турции Тайипом Эрдоганом в ходе телефонного разговора идею о проведении саммита по видеосвязи.

Последний раунд переговоров в астанинском формате состоялся 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Следующую встречу планировалось провести в марте.