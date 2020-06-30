"На этой видеоконференции принимают участие Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турция и после выступления президентов трех стран будет опубликовано заявление саммита", - сказал он.
"На этой встрече три страны-гаранта Астанинского процесса обменяются мнениями о путях установления и укрепления прочного мира в Сирии.
22 апреля главы МИД Ирана, России и Турции Мохаммад Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели совещание в режиме телеконференции. В ходе него стороны подтвердили проведение следующего раунда переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате на иранской территории. В этот же день президент Ирана Хасан Роухани поддержал предложенную главой Турции Тайипом Эрдоганом в ходе телефонного разговора идею о проведении саммита по видеосвязи.
Последний раунд переговоров в астанинском формате состоялся 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Следующую встречу планировалось провести в марте.
Тегеран, 30 июня, ИРНА - Вице-президент по связям и информации администрации президента Алиреза Моези объявил, что внеочередной саммит лидеров Астанинского процесса состоится завтра (в среду) в Исламской Республике Иран.
"На этой видеоконференции принимают участие Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турция и после выступления президентов трех стран будет опубликовано заявление саммита", - сказал он.
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Завтра состоится внеочередной саммит глав стран-гарантов астанинского процесса
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