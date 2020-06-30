30 июн. 2020 г., 14:54
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Коран IV века передал в дар Национальной библиотеке Ирана

Коран IV века передал в дар Национальной библиотеке Ирана

Тегеран, 30 июня, ИРНА – Древний Коран, написаний в IV веке Хиджра, передана в дар Национальной библиотеке Ирана.

"Кроме этого Корана, также одна ценная книга Шахнаме и другая древняя книга в области молитва со стороны иранских граждан, проживающих в США, были переданы Национальной библиотеке Ирана", заявил генеральный директор отдела рукописей и древних книг Организации документов и Национальной библиотеки Ирана Али Оджаби.
Национальная библиотека Ирана является хранилищем древних исламских и иранских книг, содержащих бцолее 40 000 ценных рукописей.
Большинство этих рукописей составлены из Священного Корана, а некоторые содержат документы, которые были записаны о Коране.

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