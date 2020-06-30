Экспорт молочных продуктов из Ирана в 25 стран мира

Кроме удовлетворения внутреннего потребления, Иран в настоящее время присутствует на региональных и международных рынках благодаря высокому качеству молочных продуктов и технологии иранских компаний.

Объем экспорта молочных продуктов из Ирана в прошлом году составил 780 млн. долларов. 25 видных компаний и 60 предприятий экспортировали молочные продукты в 25 стран мира.)

Более 400 компаний активно работают в области молочной промышленности в Иране.

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