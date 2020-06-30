30 июн. 2020 г., 14:33
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News Code: 83839559
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Экспорт молочных продуктов из Ирана в 25 стран мира

Экспорт молочных продуктов из Ирана в 25 стран мира

Тегеран, 30 июня, ИРНА – Несмотря на тот факт, что Иран импортировал молочные продукты в 1980-е годы, теперь объем экспорта иранских молочных продуктов составил 2 млрд. долларов.

Кроме удовлетворения внутреннего потребления, Иран в настоящее время присутствует на региональных и международных рынках благодаря высокому качеству молочных продуктов и технологии иранских компаний.
Объем экспорта молочных продуктов из Ирана в прошлом году составил 780 млн. долларов. 25 видных компаний и 60 предприятий экспортировали молочные продукты в 25 стран мира.)
Более 400 компаний активно работают в области молочной промышленности в Иране.
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