МИД Китая: мы против продления эмбарго на поставки оружия Ирану

«Согласно ядерной сделке 2015 года, Китай выступает против усилий США по оказанию давления на Совет Безопасности с целью введения эмбарго на поставки оружия Ирану», - заявил Чжао Лицзянь на пресс-конференции во вторник в Пекине.

Подчеркнув противодействие любого принуждения США в Совете Безопасности к продолжению эмбарго на поставки оружия Ирану, он отметил: «Необходимо соблюдать соглашения, касающиеся снятия этого эмбарго на поставки оружия, и каждый должен соблюдать его положения».

«Все соглашения Совета Безопасности, включая отмену эмбарго на поставки оружия, должны эффективно выполняться», - отметил он.

Реагируя на усилия США по продлению иранского эмбарго на поставки оружия, посол Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что эмбарго на поставки оружия будет снято в сентябре 2020 года в соответствии с резолюцией №2231. В последние несколько месяцев американцы пытались восстановить международное сообщество против Ирана, чтобы показать, что эти запреты должны продолжаться.

Но подход мирового сообщества к Совету Безопасности ООН и Резолюции №2231 отличается от подхода США. За исключением США и нескольких других стран, международное сообщество хочет выполнить резолюцию №2231 СБ ООН, которая находится в конфликте с США.

Во вторник вечером состоится заседание Совета Безопасности ООН для рассмотрения девятого доклада Генерального секретаря ООН о последнем статусе выполнения Резолюции №2231.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф планирует провести видеоконференцию на встрече.