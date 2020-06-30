30 июн. 2020 г., 14:16
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News Code: 83839520
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МИД Китая: мы против продления эмбарго на поставки оружия Ирану

МИД Китая: мы против продления эмбарго на поставки оружия Ирану

Пекин, 30 июня, ИРНА – Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подтвердил, что страна выступает против расширения эмбарго на поставки оружия Ирану.

«Согласно ядерной сделке 2015 года, Китай выступает против усилий США по оказанию давления на Совет Безопасности с целью введения эмбарго на поставки оружия Ирану», - заявил Чжао Лицзянь на пресс-конференции во вторник в Пекине.

Подчеркнув противодействие любого принуждения США в Совете Безопасности к продолжению эмбарго на поставки оружия Ирану, он отметил: «Необходимо соблюдать соглашения, касающиеся снятия этого эмбарго на поставки оружия, и каждый должен соблюдать его положения».

«Все соглашения Совета Безопасности, включая отмену эмбарго на поставки оружия, должны эффективно выполняться», - отметил он.

Реагируя на усилия США по продлению иранского эмбарго на поставки оружия, посол Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что эмбарго на поставки оружия будет снято в сентябре 2020 года в соответствии с резолюцией №2231. В последние несколько месяцев американцы пытались восстановить международное сообщество против Ирана, чтобы показать, что эти запреты должны продолжаться.

Но подход мирового сообщества к Совету Безопасности ООН и Резолюции №2231 отличается от подхода США. За исключением США и нескольких других стран, международное сообщество хочет выполнить резолюцию №2231 СБ ООН, которая находится в конфликте с США.

Во вторник вечером состоится заседание Совета Безопасности ООН для рассмотрения девятого доклада Генерального секретаря ООН о последнем статусе выполнения Резолюции №2231.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф планирует провести видеоконференцию на встрече.

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