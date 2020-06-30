Минздрав: Иран вышел на производство вакцины COVID-19

«Наша хорошая новость для людей заключается в том, что, к счастью, были предприняты очень эффективные шаги в производстве вакцины против COVID-19 в стране», - сказал он.

«В последние четыре месяца я пристально следил за деятельностью иранских ученых по производству этой вакцины. Результаты очень многообещающие. Испытание вакцины на животных прошло успешно, и вскоре начнется фаза клинических испытаний вакцины на людях», - добавил он.

На сегодняшний день около 225 000 человек в Иране заразились коронавирусом, из которых около 187 000 выздоровели и около 10 860 умерли от этой болезни.