30 июн. 2020 г., 13:16
Journalist ID: 2388
News Code: 83839391
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Минздрав: Иран вышел на производство вакцины COVID-19

Минздрав: Иран вышел на производство вакцины COVID-19

Тегеран, 30 июня, ИРНА - Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что Иран предпринял очень эффективные шаги в производстве вакцины COVID-19, и вскоре начнется этап тестирования этой вакцины на людях.

«Наша хорошая новость для людей заключается в том, что, к счастью, были предприняты очень эффективные шаги в производстве вакцины против COVID-19 в стране», - сказал он.

«В последние четыре месяца я пристально следил за деятельностью иранских ученых по производству этой вакцины. Результаты очень многообещающие. Испытание вакцины на животных прошло успешно, и вскоре начнется фаза клинических испытаний вакцины на людях», - добавил он.

На сегодняшний день около 225 000 человек в Иране заразились коронавирусом, из которых около 187 000 выздоровели и около 10 860 умерли от этой болезни.

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