МИД: безопасность в регионе не будет достигнута, подчиняясь США

«Очень удивительно, что такие страны, как Саудовская Аравия, сами являются источником терроризма и экстремизма в регионе. Террористы, такие как Аль-Каида и ИГИЛ, спровоцировали дестабилизацию в регионе, обвинив Исламскую Республику Иран, которая уничтожила террористические группы в регионе», - сказал во вторник Аббас Мусави в ответ на необоснованные обвинения и заявления о вмешательстве должностных лиц в некоторых странах региона, включая Саудовскую Аравию и Бахрейн.

«Поддержка просьбы представителя США о поездке по региону с целью продолжения эмбарго на поставки оружия в нашу страну странами, которые убивали тысячи человек, в том числе йеменских женщин и детей, американским оружием на протяжении более пяти лет, является горькой иронией», - добавил он.

«Настало время, чтобы эти страны прекратили делать иррациональные заявления и слепо следовать за Соединенными Штатами, что само по себе является проявлением угнетения и несправедливости в мире, и полагать, что безопасность не будет достигнута, если они подчинятся Соединенным Штатам», - продолжил Мусави.

По его словам, единственный способ создать стабильность и безопасность в регионе - это изменить враждебное поведение и обратиться к региональному сотрудничеству.

В понедельник вечером Соединенные Штаты и Бахрейн выступили с совместным заявлением о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, сообщает ИРНА. В совместном заявлении говорилось, что Исламская Республика Иран подорвала стабильность и безопасность Бахрейна, предоставив оружие террористам. Соединенные Штаты и Бахрейн также призвали Совет Безопасности ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану.

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