США вновь услышат голос международного сообщества, выступающего в поддержку СВПД: Иран

Говоря об усилиях США для продления оружейного эмбарго против Ирана, постпред Ирана в интервью ИРНА сказал, что американцы хотят уничтожить Совместное всеобъемлющее плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Американцы на самом деле пристрастились к санкциям, и они не обращают внимание на их последствия на международной арене. У них было такое отношение с Ираном с начала Исламской революции, и оно усилилось в последние годы", добавил он.

Тахт-Раванчи напомнил, что 18 октября 2020 года заканчивается срок действия оружейного эмбарго на поставки оружия в Иран согласно резолюции 2231. "Американцы пытались создавать международную антииранскую атмосферу, чтобы подготовить почву для продления оружейного эмбарго против Ирана", отметил иранский дипломат.

По его словам, у международного сообщества другая позиция по СВПД и резолюции 2231. Он подчеркнул, что кроме США и немногих стран, международное сообщество призывают к выполнению ядерного соглашения и резолюции 2231.

Заседание Совбеза ООН по рассмотрению 9-го доклада генсека ООН о последней ситуации вокруг резолюции 2231 состоится в формате видеоконференции во вторник.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также планирует принять участие в этом заседании.

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