30 июн. 2020 г., 11:22
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США вновь услышат голос международного сообщества, выступающего в поддержку СВПД: Иран

США вновь услышат голос международного сообщества, выступающего в поддержку СВПД: Иран

Нью-Йорк, 30 июня, ИРНА – Американцы вновь услышат голос международного сообщества, выступающего в поддержку СВПД и резолюции 2231 на заседании СБ ООН. Об этом заявил постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи во вторник.

Говоря об усилиях США для продления оружейного эмбарго против Ирана, постпред Ирана в интервью ИРНА сказал, что американцы хотят уничтожить Совместное всеобъемлющее плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Американцы на самом деле пристрастились к санкциям, и они не обращают внимание на их последствия на международной арене. У них было такое отношение с Ираном с начала Исламской революции, и оно усилилось в последние годы", добавил он.
Тахт-Раванчи напомнил, что 18 октября 2020 года заканчивается срок действия оружейного эмбарго на поставки оружия в Иран согласно резолюции 2231. "Американцы пытались создавать международную антииранскую атмосферу, чтобы подготовить почву для продления оружейного эмбарго против Ирана", отметил иранский дипломат.
По его словам, у международного сообщества другая позиция по СВПД и резолюции 2231. Он подчеркнул, что кроме США и немногих стран, международное сообщество призывают к выполнению ядерного соглашения и резолюции 2231.
Заседание Совбеза ООН по рассмотрению 9-го доклада генсека ООН о последней ситуации вокруг резолюции 2231 состоится в формате видеоконференции во вторник.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также планирует принять участие в этом заседании.
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