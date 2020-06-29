Глава МИД Хорватии назвал СВПД крупным дипломатическим достижением

Глава МИД Хорватии отметил высокий уровень отношений между Тегераном и Загребом, заявив, что Хорватия заинтересована в развитии отношений с Ираном по различным направлениям.

Посол Ирана, в свою очередь, заявил, что формирование Европейского Союза основано на многосторонности, диалоге и коллективном участии, и Иран приветствует независимость и авторитет Европейского Союза в этом отношении.

Эсмаили добавил, что Тегеран полон решимости развивать и углублять отношения с Загребом и в политической, и в экономической сферах․ При этом он подчеркнул важность ускорения реализации совместных проектов.