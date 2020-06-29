29 июн. 2020 г., 20:27
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News Code: 83838627
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Глава МИД Хорватии назвал СВПД крупным дипломатическим достижением

Глава МИД Хорватии назвал СВПД крупным дипломатическим достижением

Белград, 29 июня. ИРНА — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является крупным дипломатическим достижением, и должен быть сохранен, заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман на встрече с послом Ирана в Загребе Парвизом Эсмаили.

Глава МИД Хорватии отметил высокий уровень отношений между Тегераном и Загребом, заявив, что Хорватия заинтересована в развитии отношений с Ираном по различным направлениям.

Посол Ирана, в свою очередь, заявил, что формирование Европейского Союза основано на многосторонности, диалоге и коллективном участии, и Иран приветствует независимость и авторитет Европейского Союза в этом отношении.

Эсмаили добавил, что Тегеран полон решимости развивать и углублять отношения с Загребом и в политической, и в экономической сферах․ При этом он подчеркнул важность ускорения реализации совместных проектов.

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