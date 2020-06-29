МИД Ирана: опознаны 40 американцев, причастных к убийству Сулеймани

"Нашим разведывательные войска и спецслужбы до сих пор опознали около 40 американцев, причастных к убийству генерала Сулеймани. Ряд других, в том числе несколько операторов американских беспилотников, пока не опознаны, но они будут опознаны в ближайшее время", сказал Бахарванд.

Ранее в понедельник прокурор Тегерана Али Альгаси Мехр сообщил, что судебные власти Ирана потребовали от Интерпола объявить президента США Дональда Трампа в «международный розыск» и еще 36 человек, которые несут ответственность за убийство генерала Сулеймани.