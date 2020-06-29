29 июн. 2020 г., 19:59
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News Code: 83838610
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МИД Ирана: опознаны 40 американцев, причастных к убийству Сулеймани

МИД Ирана: опознаны 40 американцев, причастных к убийству Сулеймани

Тегеран, 29 июня. ИРНА — Опознаны около 40 граждан США, причастных к убийству 3 января командующего иранским спецподразделением "Кудс" КСИР Касема Сулеймани, сообщил в понедельник Заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд.

"Нашим разведывательные войска и спецслужбы до сих пор опознали около 40 американцев, причастных к убийству генерала Сулеймани. Ряд других, в том числе несколько операторов американских беспилотников, пока не опознаны, но они будут опознаны в ближайшее время", сказал Бахарванд.

Ранее в понедельник прокурор Тегерана Али Альгаси Мехр сообщил, что судебные власти Ирана потребовали от Интерпола объявить президента США Дональда Трампа в «международный розыск» и еще 36 человек, которые несут ответственность за убийство генерала Сулеймани.

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