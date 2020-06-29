Иранский фонд Рудаки и Венская государственная опера обсудили развитие сотрудничества

Заместитель посла и президент Австрийской культурной ассоциации в Иране Александр Ригер, директор иранского Фонда Рудаки Мехди Афзали, и заместитель технического директора Венской государственной оперы Кристофер Видора, обсудили развитие культурного и художественного сотрудничества.
Учитывая общие черты зала Вахдат и Венской оперы, стороны обсудили оснащение, ремонт и модернизация машинно-технической части Вахдат, а также предоставление консультаций по стандартизации оборудования для хранения инструментов.
Стороны также обсудили возможность проведения онлайн мастер-классов из-за вспышки коронавирусной инфекции.
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