29 июн. 2020 г., 19:00
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News Code: 83838558
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Иранский фонд Рудаки и Венская государственная опера обсудили развитие сотрудничества

Иранский фонд Рудаки и Венская государственная опера обсудили развитие сотрудничества

Тегеран, 29 июня. ИРНА — Директор Фонда Рудаки и заместитель технического директора Венской государственной оперы обсудили развитие сотрудничества в культурной и художественной области, в том числе модернизацию Тегеранского зала Вахдат. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Заместитель посла и президент Австрийской культурной ассоциации в Иране Александр Ригер, директор иранского Фонда Рудаки Мехди Афзали, и заместитель технического директора Венской государственной оперы Кристофер Видора, обсудили развитие культурного и художественного сотрудничества.

Учитывая общие черты зала Вахдат и Венской оперы, стороны обсудили оснащение, ремонт и модернизация машинно-технической части Вахдат, а также предоставление консультаций по стандартизации оборудования для хранения инструментов.

Стороны также обсудили возможность проведения онлайн мастер-классов из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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