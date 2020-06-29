29 июн. 2020 г., 15:23
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News Code: 83838353
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В Иране число жертв коронавируса достигло 10670 тыс.

В Иране число жертв коронавируса достигло 10670 тыс.

Тегеран, 29 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 225 205, летальных исходов — на 10 670, зафиксированы 186 180 случаев выздоровления. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2536 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 225 205 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 162 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 10 670 человек.

По словам Лари, зафиксированы 186 180 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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