Зариф примет участие в заседании Совбез ООН по СВПД

"Завтра Зариф примет участие и выступит в ходе заседания СБ ООН, которое будет посвящено докладу секретариата организации по поводу реализации резолюции 2231", сказал Мусави на очередной пресс-конференции.

Он отметил, что США все время совершают преступления и нарушают права человека. "Среди действий США по нарушению прав человека можно назвать неудавшееся убийство Верховного лидера, террористический взрыв в офисе Исламской республиканской партии в Тегеране, Химическую атаку на Сардашт, Катастрофу иранского пассажирского самолета над Персидским заливом в 1988 году, а также причастность к различным убийствам в Иране", сказал он.

"Страна, которая утверждает, что является флагманом защиты прав человека и ежегодно опубликует два отчета о правах человека о других странах, публично нарушают права человека и права чернокожих в своей стране и сталкивается с систематическим нарушением прав человека", сказал Мусави.

Комментируя усилия США по продлению оружейного эмбарго против Ирана заявил, что "Американцы не имеют права продлить эмбарго на поставки оружие Ирану. Они совершали разрушительные действия по СВПД резолюции 2231. США не в состоянии поднимать вопросы в связи с Совместным всеобъемлющим планом действий".

Мусави также опроверг утверждения о 25-летнем плане всестороннего сотрудничества между Ираном и Китаем. "Партнерство между Ираном и Китаем является стратегическим. Этот документ принесет пользу двум странам.

Касаясь президентских выборов США Мусави заявил, что Иран не вмешивается в политическую жизнь других стран. " Нас не волнуют выборы в США", подчеркнул он.

Комментируя предложение европейской тройки (Франция, Великобритания и ФРГ) о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана до 2023 года, Мусави заявил, что "подход запада к обороноспособности Ирана недопустим. "Иран показал, что развивает свою оборонительную мощь как с санкциями, так и без них", добавил он.

"Продление оружейных санкций (против Ирана) будет нарушением положений резолюции СБ ООН 2231 и, безусловно, будет иметь последствия. Ответственность за это понесут страны, поддерживавшие продление эмбарго, которое истекает осенью", указал он.

По его словам, несмотря на заявления американских властей о том, что США не мешают поставкам медицинской продукции в Иран, из-за санкций Вашингтона граждане Ирана не имеют доступа к медицинским поставкам.