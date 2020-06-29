Экспорт газа из Ирана увеличился до 3,6 млрд. куб. м

Он отметил, что Иран зарегистрирован новый рекорд по добыче, транспортировке, распределению и экспорту газа в иранском 1398 году (21 марта 2019 – 20 марта 2020 гг.), добавив, что общий объем экспорта газа из страны увеличился до 3,6 млрд. куб. м в минувшем году.
По его словам, общий объем добычи газа составил 270 млрд. куб. м в прошлом году. Он пояснил, что не было никакой проблемы в транспортировке газа наряду с увеличением потребления газа и развитием трубопроводной сети и эксплуатацией новых объектов по повышению давления.
Глава национальной иранской компании по экспорту газа также отметил, что распространение коронавируса до сих пор не оказало влияние на выполнение программы развития или ремонта.
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