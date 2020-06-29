Лекарственные растения: экономический потенциал для Ирана

У Ирана есть монополия на производство семи лекарственных растений, а объем торговли лекарственных растений превысил 550 млн. долларов. Иранцы прилагают все усилия, чтобы снизить зависимость от экспорта нефти и использовать свои другие активы.

Несомненно, конкретные страны обеспокоены развитием ненефтяного экспорта Ирана. Они даже ввели санкции против нашей страны, чтобы Иран продал нефть дешево. Так, мы в эти дни должны увеличивать долю ненефтяного экспорта страны. У нас есть уникальные природные ресурсы, которые далеки от глаз инвесторов. Экономисты считают, что ценная почва и потрясающий климат нашей страны могут помочь нам разрешить свои экономические проблемы.



Знали ли вы, что Иран занимает первое место в мире по экспорту шафрана, дамасской розы, асафетиды, ферулы камеденосной, астрагала, трагаканта и зиры?

Несмотря на тот факт, что эксперты считают Иран одним из 12 лучших земель для роста лекарственных растений, только 1% от общей мировой торговли лекарственными растениями принадлежит Ирану. С другой стороны, многие лекарственные растения экспортируются в сыром виде, и технология их переработки ограничена внутри страны.

Как сообщает Организация по управлению лесами, ареалами и водосборами Ирана, в настоящее время, несмотря на 2500 видов лекарственных растений, было инвестировано только 170 видов растений. 53 компании в Иране активно работают в области производства и поставки лекарственных растений.

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