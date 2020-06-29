В Иране разработали уникальную нано-повязку, спасающую способную остановить кровотечение

"Этот продукт используется для остановленная кровотечения хирургами и специалистами-ортопедами, а также в станциях скорой и неотложной медицинской помощи", заявила директор исследовательской группы Тайебе Зохраби.

"Кроме того, иранскими учеными впервые был разработан нанобинт, способный остановить кровотечение с большей толщиной (и минимальным давлением на месте раны). Нанобинт может помочь контролировать сильное кровотечение. Это влияет на техников скорой медицинской помощи", сказала она.

По ее словам, из-за очень высоких цен гомеостазов на международных рынках, продукт, предлагаемый с высоким качеством, равным зарубежным образцам, а также их производства по очень низкой цене, позволяют производителям продавать товар иностранным покупателям по более низкой цене.