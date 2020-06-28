Трехкратный рост иранских публикаций в самой престижной научной базе данных в мире

«Количество публикаций в этих четырех индексах составляет 21,335, из которых 13,607 относятся к трем индексам науки, социальных наук, искусства и гуманитарных наук, а 7,728 - к индексу новых научных ресурсов; В 2020 году число иранских публикаций в четырех основных индексах ISI составляет 153», - сказал он.

«Иран занимает 22-е место в мире и второе место в исламском мире по количеству научных публикаций, проиндексированных на вебсайте ISI», - добавил он.

Среди исламских стран Турция имеет 225 публикаций в этой базе данных, что занимает 15 место в мире.

США, Великобритания, Нидерланды, Германия и Швейцария входят в пятерку лучших научных публикаций в мире, согласно базе данных цитирования ISI, что означает, что крупнейшие в мире научные издатели находятся в этих странах.

Испания, Бразилия, Италия, Польша и Индия - следующие страны, которые занимают остальные место в этом списке.