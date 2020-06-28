28 июн. 2020 г., 22:33
Journalist ID: 2388
News Code: 83837429
0 Persons

МИД: Монафегин – это секта терроризма

МИД: Монафегин – это секта терроризма

Тегеран, 28 июня, ИРНА - Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран по случаю «Американской недели прав человека» в Twitter написало, что террористическая Организация моджахедов иранского народа (Монафегин), безусловно, является сектой терроризма.

«Организация моджахедов иранского народа – это определенно секта терроризма», - написало МИД.

«Европа является домом для этого мятежного существа, и деньги американских налогоплательщиков обеспечивают злодеяния этой коррумпированной группировок», - добавило МИД.

Организация моджахедов иранского народа или Моджахедин-э Халк (Монафегин) — террористическая организация, ведущая борьбу против Исламской Республики Иран. Признана террористической организацией Ираком и Ираном. 26 января 2009 года Европейский союз убрал организацию из списка террористических. В 2012 году США убрали организацию из списка террористических.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 9 =