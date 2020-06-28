МИД: Монафегин – это секта терроризма

Тегеран, 29 июня, ИРНА – Некоторые иранские инновационные предприятия работают над вакциной от COVID-19, и к концу иранского 1399 года (21 марта 2021 года) одно из них начнет производство вакцины от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор отдела по развитию технологий министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Хоссейн Ватанпур в понедельник.