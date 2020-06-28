МИД: Моджахедин-э Халк- это секта терроризма

Тегеран, 28 июня, ИРНА - Конференция по химической обороне объявила в своем заявлении, что должностные лица, особенно те, которые отвечают за дипломатический аппарат страны, должны показать миру фетву Верховного лидера революции о введении эмбарго на производство и использование химического оружия в качестве морального и юридического показателя на международном уровне.