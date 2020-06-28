МИД: Моджахедин-э Халк- это секта терроризма

«Организация моджахедов иранского народа - это определенно секта терроризма», - написало МИД.
«Европа является домом для этого мятежного существа, и деньги американских налогоплательщиков обеспечивают злодеяния этой коррумпированной группировок», - добавило МИД.
Организация моджахедов иранского народа или Моджахедин-э Халк — иранская леворадикальная организация, ведущая борьбу против Исламской Республики Иран. Признана террористической организацией Ираком и Ираном. 26 января 2009 года Европейский союз убрал организацию из списка террористических. В 2012 году США убрали организацию из списка террористических.
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