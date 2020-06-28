По данным Всемирной федерации тхэквондо, в последнем рейтинге лучших в мире было объявлено, что Мехди Пуррахнама в весовой категории до 75 кг с 84,181 очками занял третье место в этой весовой категории и сохранил свою позицию.
Тегеран, 28 июня, ИРНА - Мехди Пуррахнама сохранил свое третье место в последнем мировом параолимпийском рейтинге.
-
Иранский паратхэквондист сохранил третью позицию в мировом рейтинге
Тегеран, 28 июня, ИРНА - Мехди Пуррахнама сохранил свое третье место в последнем мировом параолимпий…
-
Иран является одной из главных жертв химического оружия
Тегеран, 28 июня, ИРНА - Конференция по химической обороне объявила в своем заявлении, что…
-
В Иране призвали международный суд наказать страны, которые предоставили химическое оружие Саддаму
Тегеран, 28 июня, ИРНА - Главы Организации пассивной обороны Ирана Голяма Резы Джалали подверг…
-
В Иране за сутки выявили 2489 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 28 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 222 669,…
-
Пчеловодство в селе "Херан"
Фотографии показывают процесс пчеловодства в провинции Керманшах.
-
Спектакль "Войцек" из Ирана вышел в российский фестиваль "GingerFest"
Бушер, 28 июня, ИРНА – Спектакль "Войцек" режиссеров Гасема Тангсирнежада и Махсу Рахсепара из…
-
Увеличение экспортных мощностей нефти: с запада Каруна в Джаск
Тегеран, 28 июня, ИРНА - Помимо повышения безопасности энергетического рынка Ирана, 1000-километровы…
-
Тегеран и Москва сделали акцент на развитии отношений в рамках культурных соглашений
Тегеран, 27 июня, ИРНА - Во время встречи российского посла в Тегеране Леван Джагарян с председателе…
-
Зариф: Мы не нарушаем наши человеческие принципы в борьбе с дикостью
Тегеран, 27 июня, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал годовщину нападения…
-
Ваези: введение санкций против Ирана не делает Трампа победителем на выборах
Тегеран, 27 июня, ИРНА - Руководитель администрации президента Махмуд Ваези заявил, что эскалация…
Your Comment