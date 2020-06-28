28 июн. 2020 г., 19:55
Journalist ID: 2388
News Code: 83837340
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Иранский паратхэквондист сохранил третью позицию в мировом рейтинге

Иранский паратхэквондист сохранил третью позицию в мировом рейтинге

Тегеран, 28 июня, ИРНА - Мехди Пуррахнама сохранил свое третье место в последнем мировом параолимпийском рейтинге.

По данным Всемирной федерации тхэквондо, в последнем рейтинге лучших в мире было объявлено, что Мехди Пуррахнама в весовой категории до 75 кг с 84,181 очками занял третье место в этой весовой категории и сохранил свою позицию.

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