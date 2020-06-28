28 июн. 2020 г., 19:47
Journalist ID: 2388
News Code: 83837330
0 Persons

Иран является одной из главных жертв химического оружия

Иран является одной из главных жертв химического оружия

Тегеран, 28 июня, ИРНА - Конференция по химической обороне объявила в своем заявлении, что должностные лица, особенно те, которые отвечают за дипломатический аппарат страны, должны показать миру фетву Верховного лидера революции о введении эмбарго на производство и использование химического оружия в качестве морального и юридического показателя на международном уровне.

«Великая нация Ирана считает глобальное высокомерие, особенно преступных Соединенных Штатов и их союзников, особенно Германии, постоянным партнером баасистского режима Саддама в химических атаках на гражданские районы Ирана и Ирака в течение восьми лет обороны», -говорится в заявлении.

Как подчеркивается в сообщении: «Несмотря на заявления глобальных организаций о противодействии химическому оружию, опыт показывает, что их усилия были недостаточными, и мы по-прежнему являемся свидетелями исследований, производства и накопления различных запрещенных видов химического оружия в мире».

«Исламская Республика Иран, являясь одной из основных жертв химического оружия, на основе религиозных и моральных норм и ​​глубокой и всеобъемлющей фетвы Верховного лидера революции, считает, что любое использование химического и микробного оружия противоречит шариата и закона», - говорится там.

«Должностные лица, особенно те, которые отвечают за дипломатический аппарат страны, должны показать миру фетву Верховного лидера революции о введении эмбарго на производство и использование химического оружия в качестве морального и юридического показателя на международном уровне», - рассказывается в сообщении.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 9 =