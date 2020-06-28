В Иране призвали международный суд наказать страны, которые предоставили химическое оружие Саддаму

В восьмилетней навязанной войне тогдашний президент Ирака Саддам Хусейн неоднократно использовал химическое и микробное оружие против иранских боевиков и беззащитных людей, и бомбардировка западного города Сардашт в 1987 году является одним из преступлений режима.

Иракские военные также совершили химическое нападение на город Халабче, Ирак, на ирано-иракской границе. Тысячи невинных людей, многие из которых были женщины и дети, погибли.

Ссылаясь на фетву Верховного лидера революции, которая запрещала производство и использование оружия массового уничтожения, Джалали сказал, что «Германия, Франция и Великобритания были среди обвиняемых и соучастников преступления Саддама в бомбардировке Сардашта и города Халабче, и что международная система должна заниматься правовыми вопросами сегодня. Мы предлагаем создать международный трибунал для расследования действий тех, кто помог Саддаму разбомбить Сардашт и Халабче».

«В настоящее время у нас наиболее оборудованная химическая защита чрезвычайных ситуаций на Ближнем Востоке. Что касается химической защиты в области химической промышленности, к счастью, в оборонном и частном секторах страны есть заводы, которые производят химическое и медицинское оборудование, включая одежду, маски, фильтры, больницы и оборудование для скорой помощи, и мы самодостаточны в этой области», - добавил он.

«Наша страна является образовательным центром в области химической терапии в регионе, и мы разрабатываем хорошие протоколы лечения и создаем образовательные и терапевтические базы в регионе для разных стран», - заключил он.