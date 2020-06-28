28 июн. 2020 г., 14:26
Journalist ID: 2390
News Code: 83836996
0 Persons

Tags

В Иране за сутки выявили 2489 новых случаев заражения коронавирусом

В Иране за сутки выявили 2489 новых случаев заражения коронавирусом

Тегеран, 28 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 222 669, летальных исходов — на 10 508, зафиксированы 183 301 случай выздоровления. Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2489 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 222 669 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 144 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 10 508 человек.

По словам Лари, зафиксированы  183 301 случай выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.
Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Your Comment

You are replying to: .
1 + 10 =